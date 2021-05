Covid-19: Alle Kreise im grünen Szenarium

Bukarest (ADZ) – Nachdem die Inzidenzraten auch in Bukarest (1,49) und Klausenburg/Cluj (1,46) weiter gesunken sind, befindet sich derzeit kein Kreis im gelben oder roten Szenarium. Die landesweite Inzidenz lag am Dienstag bei 1,02 Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen.



Die Anzahl der Neuinfektionen am Dienstag betrug 1156, wobei 3,19 Prozent der 36.195 Tests positiv ausfielen. Zum Höhepunkt der dritten Welle am 21. März waren 27,6 Prozent der Tests positiv gewesen, zum Höhepunkt der zweiten Welle am 16. November des Vorjahres sogar 43,8 Prozent.



Die am Dienstag veröffentlichen Ergebnisse basieren auf 23.023 PCR-Tests, von denen 10.254 auf Antrag der getesteten Person durchgeführt wurden, sowie 13.172 Antigen-Schnelltests.



Die Anzahl der positiv getesteten Spitalspatienten sank weiter auf 6181, ebenso die der Patienten in intensivmedizinischer Behandlung – auf 919. Die Anzahl der Todesopfer binnen 24 Stunden blieb mit 101 Verstorbenen weiter hoch.