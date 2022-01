Covid-19: Anzahl der Intensivpatienten steigt

Bukarest (ADZ) – Auf den Intensivstationen waren am Mittwoch 530 infizierte Patienten, 43 mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz ist auf 4,71 gestiegen. Am Mittwoch wurden 16.610 Neuinfektionen registriert.



In der Woche von 3. bis 9. Januar waren von 390.761 Tests 33.327 positiv, das entspricht 8,51 Prozent. In der Woche davor waren mit 3,77 Prozent noch halb so viele Tests positiv, in der Folgewoche mit 15 Prozent fast doppelt so viele. 83,1 Prozent aller Covid-Toten dieser Woche waren nicht geimpft.