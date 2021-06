Covid-19: Anzahl der Toten nach oben korrigiert

Bukarest (ADZ) – Zwischen 28. Mai und 8. Juni wurde die Anzahl der nach einer Coronavirus-Infektion Verstorbenen um 631 Fälle nach oben korrigiert – das entspricht zwei Prozent der Gesamtzahl. Zuvor waren die Daten unvollständig weitergegeben worden. Mit den 20 am Freitag Verstorbenen steigt die offizielle Anzahl der Opfer in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 auf 31.681.



Die Anzahl der Neuinfektionen betrug am Freitag 103 Fälle (30.239 Tests/0,34 Prozent positiv), in der Vorwoche (31. Mai bis 6. Juni) wurden 1279 Neuinfektionen gemeldet, von 167.660 Tests waren 0,76 Prozent positiv. Die landesweite Inzidenz beträgt 0,15 Neuinfektionen je 1000 Einwohner in 14 Tagen und liegt in allen Kreisen unter 1. Derzeit sind 4046 aktive Fälle bekannt.



Am Freitag wurden 1271 positiv getestete Personen in den Spitälern behandelt, davon 255 intensivmedizinisch.



Bis Donnerstagabend waren 4.104.965 Personen vollständig geimpft, weitere 409.622 hatten die erste Dosis erhalten.