Covid-19: Doppelt so viele neue Fälle wie am Montag

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag wurden 3900 Neuinfektionen bestätigt – über doppelt so viele wie am Vortag, weit über drei Mal so viele wie am Dienstag vergangener Woche. Zuletzt war eine so hohe Infektionsrate Mitte November, während des Abflauens der vierten Welle, gemessen worden. In zwei Kreisen liegt die Inzidenz wieder über einer Neuinfektion je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen – Arad (1,19) und Klausenburg/Cluj (1,12). 52 weitere Covid-Tote wurden gemeldet, 40 von ihnen waren nicht durch eine Impfung geschützt.