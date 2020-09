Covid-19: Drastisch weniger aktive Fälle als angenommen

Bukarest (ADZ) - Seit Ende Juni war die Anzahl aktiver Fälle stetig gestiegen – sie gibt an, wie viele Menschen derzeit erkrankt sind, und berechnet sich aus der Gesamtzahl der Infektionen abzüglich der Verstorbenen und der Genesenen. Nun wurden nach neuen Berechnungen des Gesundheitsministeriums und des Einsatzkoordinationszentrum (CNCCI) die Daten revidiert und aktualisiert: Von den seit 26. Februar registrierten 110.217 Infizierten wurden 88.235 wieder als genesen erklärt – entgegen der am 14. September angegebenen Zahl von 43.244 Genesenen. 4360 Infizierte sind bislang verstorben – demzufolge betrug die Anzahl aktiver Fälle am Freitagmittag 17.622, Donnerstag war man noch von 49.760 ausgegangen.



Die Anzahl täglicher Neuinfektionen bleibt mit Freitag registrierten 1527 Fällen (25.254 Tests/6,05 Prozent positiv) hoch; die Anzahl intensivmedizinisch Behandelter ist mit 447 auf den niedrigsten Stand seit Anfang August gesunken. 48 Todesopfer wurden am Freitag verzeichnet.