Covid-19-Epidemie: Über 20.000 Infektionen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag ist die Zahl der Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus in Rumänien auf 20.103 gestiegen, es wurden 196 Neuinfektionen seit Donnerstag verzeichnet. Wie der Krisenstab am Freitagmittag bekannt gab, gelten 14.145 Patienten als geheilt und 1308 Personen, die positiv auf eine Covid-19-Erkrankung getestet wurden, sind gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle ging wieder leicht auf 4650 zurück.



Auf Intensivstationen waren 152 Personen interniert, entsprechend der auf der Webseite www.graphs.ro zentralisierten Daten so wenige wie seit dem 6. April nicht mehr. Wie aus der Mitteilung des Krisenstabs weiter hervorgeht, waren Freitagmittag 2395 Personen in Quarantäne und 95.847 in häuslicher Isolation. Bisher wurden 484.782 Tests durchgeführt, 11.932 davon in den vergangenen 24 Stunden.



Im Ausland gab es bisher 3084 bestätigte Infektions- und 114 Todesfälle unter rumänischen Staatsbürgern, die meisten Infektionen in Italien (1699) und die meisten Todesfälle in Großbritannien (43).