Covid-19-Erkrankungen steigen auf über 4000 – Mundschutz empfohlen

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen ist über das Wochenende um 874 neue Fälle auf 4057 gestiegen. Wie der Krisenstab am Montagmittag mitteilte, haben bisher insgesamt 157 am neuartigen Coronavirus erkrankte Personen ihr Leben verloren (stand Freitag 116). 406 Patienten gelten als geheilt, 179 sind auf Intensivstationen interniert (Freitag: 83). Die Anzahl der in den vergangenen 72 Stunden durchgeführten Covid-19-Tests beläuft sich auf 9330, insgesamt wurde 40.987 Mal getestet. Bei 9449 liegt die Anzahl der Geldbußen, die in den letzten 24 Stunden wegen Nichteinhaltung der Ausgangssperreregelungen verhängt wurden, die durchschnittliche Buße liegt bei 2300 Lei (etwa 475 Euro).



Die meisten Erkrankungsfälle gibt es weiterhin im Kreis Suceava, 1228 (Freitag 866), gefolgt von der Hauptstadt Bukarest mit 566 Fällen (Freitag 544) und dem Kreis Temesch mit 181 (Freitag 126). Laut der Gewerkschaft „Solidaritatea Sanitară“ gab es am Sonntag, dem 5. April, 734 SARS-CoV-2-Infektionen beim Gesundheitspersonal, am 30. März waren es noch 215 Fälle. Ein Mangel an Schutzkleidung wird weiterhin beklagt.



Der Staatssekretär im Innenministerium Raed Arafat hat am Wochenende das allgemeine Tragen eines Mundschutzes empfohlen, selbst improvisierte Masken sollten täglich gewaschen und gebügelt werden. Seit Montag gilt in vier Landkreisen – Jassy/Iași, Maramuresch, Galați und Vaslui – auch eine allgemeine Pflicht, an öffentlichen Orten einen Mundschutz zu tragen, dies kann z. B. auch ein Schal sein.