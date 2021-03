Covid-19: Erneut über 6000 Neuinfektionen

Bukarest (ADZ) – Zum dritten Mal in Folge wurden auch am Donnerstag mit 6174 Fällen wieder über 6000 Neuinfektionen in 24 Stunden festgestellt (38.385 Tests/16,08 Prozent positiv).



In der Vorwoche waren 216.679 Tests durchgeführt worden, von denen 31.426 positiv waren – dieser Wert sowie der Prozentsatz positiver Tests (14,5 Prozent) war seit Anfang Januar nicht mehr so hoch gewesen. Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden 42,5 Prozent aller Fälle in Bukarest, Temesch/Timiş, Klausenburg/Cluj, Kronstadt/Braşov und Ilfov registriert.



Inzwischen verzeichnet neben Temesch (5,9) auch Ilfov (5,79) eine Inzidenzrate über fünf; mit über drei Neuinfektionen je 1000 Einwohnern binnen 14 Tagen befinden sich nun neun Kreise im Roten Szenarium.



Die Anzahl der positiv getesteten Spitalspatienten stieg auf 11.478, 1286 davon liegen auf den Intensivstationen. Weitere 90 Personen verstarben nach einer Infektion mit dem Coronavirus.