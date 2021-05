Covid-19: Erstmals seit Juli unter 6000 Spitalspatienten

Bukarest (ADZ) – Am Mittwoch mussten 5733 Personen nach einer Infektion mit dem Coronavirus in den Spitälern behandelt werden – seit dem 24. Juli 2020 war die Marke von 6000 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung nicht mehr unterschritten worden. Von diesen Personen bedürfen 847 intensivmedizinischer Behandlung – und damit zum ersten Mal seit 29. Oktober 2020 weniger als 900.



Die Anzahl der aktiven Fälle wird derzeit mit 20.942 angegeben. Am 1. April waren 78.839 Menschen betroffen, zum Höhepunkt der zweiten Welle am 27. November waren 120.307 aktive Fälle bekannt.



Am Mittwoch betrug die landesweite Inzidenzrate 0,99 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen. Am selben Tag lag die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit 930 Fällen (34.543 Tests/2,69 Prozent positiv) unter 1000. Die Anzahl der positiv getesteten Todesopfer betrug 97, mit drei Ausnahmen blieb dieser Wert im Mai bislang unter 100 Verstorbenen binnen 24 Stunden.