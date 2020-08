Covid-19: Exponentieller Anstieg der Fälle gebremst

Bukarest (ADZ) - Von Donnerstag auf Freitag wurden 1378 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert, 33 mehr als am Vortag. 297 Patienten wurden als geheilt entlassen, 50 sind verstorben. Seit Anfang August zeigt die Kurve der Neuinfektionen, dass der exponentielle Anstieg offenbar gebremst ist, obwohl die Fallzahlen immer noch tendenziell steigen. Die Zahl der aktiven Fälle beträgt 21.471, davon werden derzeit 7801 in Krankenhäusern behandelt, 446 auf Intensivstationen.



Die Hotspots der letzten 24 Stunden sind immer noch Bukarest mit 199 Neuinfektionen, gefolgt von Prahova (110), Argeș (96) und Kronstadt/Brașov (79). Derzeit befinden sich 6076 Infizierte in häuslicher, 5031 in institutionalisierter Isolation. Weitere 20.201 Personen stehen unter häuslicher Quarantäne, 170 unter institutioneller. Seit Beginn der Pandemie zählt Rumänien 59.273 Fälle, 29.289 gelten als geheilt, 5897 wurden als asymptomatisch nach 10 Tagen entlassen, 2616 sind verstorben.