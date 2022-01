Covid-19: Fast 10.000 neue Fälle

Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 9785 Neuinfektionen gemeldet, 1185 mehr als am Vortag. 15,36 Prozent der 63.714 Tests waren positiv – so viele wie zuletzt Anfang November, während des Abflauens der vierten Welle. Auch die Kreise Kronstadt/Brașov und Ilfov befinden sich nun im roten Szenarium.



Die Anzahl der infizierten Spitalspatienten stieg sprunghaft von 3063 am Mittwoch auf 3272, die der Intensivpatienten von 417 auf 441. Weitere 36 Infizierte verstarben (34 ungeimpft), insgesamt sind 59.150 Todesfälle bekannt.