Covid-19: Fast 40% der Fälle in fünf Kreisen

Bukarest (ADZ) - Am Freitag wurden 15.410 Neuinfektionen gemeldet, weitere 357 infizierte Patienten sind verstorben. In der Woche von 11. bis 17. Oktober wurden 37,1 Prozent aller Neuinfektionen in Bukarest, Jassy/Iași, Prahova, Ilfov und Konstanza registriert. 27,5 Prozent aller Sterbefälle in Bukarest, Prahova, Konstanza, Dolj und Suceava. Unter den Infizierten waren 72,3 Prozent ungeimpft, unter den Toten 92,1 Prozent. 85,7 Prozent der Verstorbenen waren über 60 Jahre alt, 57,5 Prozent waren Männer.