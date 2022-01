Covid-19: Immer mehr schwerkranke Kinder

Bukarest (ADZ) - Am Montag mussten 21 schwer an Covid-19 erkrankte Minderjährige auf den Intensivstationen behandelt werden. Die Zahl war ab Samstag (neun Betroffene) stark gestiegen, bis Dienstag konnten elf von ihnen wieder in die Stationen verlegt werden.



Insgesamt zeigt sich bei der Anzahl stationär behandelter Kinder und Jugendlicher, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, ein deutlicher Anstieg: Am Samstag waren es 229, am Dienstag 348. Minderjährige machen etwa 7,5 Prozent aller hospitalisierten Covid-Patienten aus, weitaus mehr als bei früheren Wellen.



Insgesamt werden derzeit 4218 infizierte Patienten stationär behandelt, 487 von ihnen intensivmedizinisch. Die Anzahl der Neuinfektionen betrug am Dienstag 16.760 – der bisherige Höchstwert der fünften Welle lag am Samstag bei 10.062. 70 infizierte Personen verstarben, 60 von ihnen waren nicht geimpft. Von den 204 Personen, die zwischen 3. und 9. Januar starben, waren 83,1 Prozent nicht geimpft.