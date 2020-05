Covid-19: Infektionen steigen auf 14.499

Bukarest (ADZ) - Der Stand der bisherigen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist am Donnerstag auf 14.499 gestiegen, seit Mittwoch wurden 392 neue Fälle verzeichnet, 6144 Erkrankte gelten bisher als genesen. Die Zahl der Todesfälle stieg um weitere 18 auf 876, auf Intensivstationen waren am Donnerstagmittag laut Mitteilung des Krisenstabs 234 Patienten interniert. In Quarantäne befanden sich 14.142 Personen, in häuslicher Isolation 20.481. Die Zahl der bisher durchgeführten Tests stieg auf 226.213.



Im Kreis Suceava wurden bisher 3111 Infektionen bestätigt, in Bukarest gab es soweit 1429 Fälle, im Kreis Arad 655, Neamț 617, Muresch 573, Botoșani 560, Hunedoara 556, Kronstadt 532, Temesch 464, Klausenburg 455, Hermannstadt 387, Caraș Severin 108 und Sathmar 53.



Der Krisenstab teilte am Donnerstag weiter mit, dass von Mittwoch auf Donnerstag 3055 Bußen im Wert von 5,11 Millionen Lei verteilt wurden, der Durchschnittswert liegt damit bei rund 1670 Lei.