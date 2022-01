Bukarest (ADZ) – Am Donnerstag wurden 6018 Neuinfektionen bekannt – am selben Tag vor einer Woche waren es noch 1479. Waren am 30. Januar noch 3,79 Prozent der Tests positiv, waren es gestern 9,58 Prozent. In allen Kreisen außer sechs steigt die Inzidenz; in Arad, Bukarest, Klausenburg/Cluj und Ilfov liegt sie wieder bei über einer Neuinfektion je 1000 Einwohner in 14 Tagen. Die Anzahl der infizierten Spitalspatienten stieg erstmals seit Abflauen der vierten Welle wieder an, auf 2365 Patienten.