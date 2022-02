Covid-19: Mehr als 1000 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – 1036 mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten werden derzeit intensivmedizinisch behandelt. Zuletzt waren am 3. Dezember 2021 über 1000 Menschen betroffen gewesen. Zum Höhepunkt der vierten Welle, am 4. November 2021, waren es 1902 Fälle. An diesem Tag wurden gleichzeitig 8971 Neuinfektionen gemeldet (58.389 Tests/15,36 Prozent positiv), am heutigen Freitag dagegen 31.776 (101.435 Tests/31,33 Prozent positiv).

97 weitere infizierte Personen verstarben am Freitag, 78 von ihnen waren nicht geimpft.