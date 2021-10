Covid-19: Mehr als 1700 Intensivpatienten

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Intensivpatienten ist weiter auf 1727 gestiegen, 39 davon sind noch minderjährig. Von insge-samt 17.610 Spitalspatienten sind 440 Kinder und Jugendliche. Die Anzahl der Neuinfektionen lag, wie erstmals am Dienstag, wieder bei über 16.000. In 24 Stunden verstarben 304 positiv getestete Personen, 280 von ihnen waren ungeimpft. Unter den Toten befindet sich eine Person zwischen zehn und 19 Jahren, zwei zwischen 20 und 29 Jahren, drei zwischen 30 und 39, und 15 Verstorbene waren zwischen 40 und 49 Jahre alt.



In Anbetracht dieser Zahlen richtete sich die Bukarester Ärztekammer mit einem Brief an die Bevölkerung: Sie seien verzweifelt ob der hunderten Toten täglich und des Leides der Familien; das medizinische Personal gehe an seine Grenzen, viel zu oft hörten sie die Sätze „Ich kann nicht atmen“ und „Ich bin nicht geimpft“. Die Pandemie könnte durch Impfungen und Schutzmaßnahmen gemeinsam bekämpft werden.