Covid-19: Omikron sorgt für rasanten Anstieg der Fälle

Bukarest (ADZ) – In einem Drittel der 195 Proben, bei denen zwischen 27. Dezember und 2. Januar eine Gen-Sequenzierung der Viren vorgenommen wurde, konnte die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen werden. In der Woche von 20. bis 26. Dezember betrug dieser Anteil noch zehn Prozent, in der Woche zuvor noch weniger als fünf Prozent, wie das Nationale Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) bekannt gab. Der erste Fall war am 4. Dezember nachgewiesen worden, inzwischen ist die Anzahl bekannter Fälle auf 92 angestiegen. Das INSP geht davon aus, dass die Variante bis Mitte des Monats dominierend sein wird.

Dies zeigt sich auch im Anstieg der täglichen Neuinfektionen: Am Mittwoch wurden 4893 Menschen positiv getestet – etwa 1000 mehr als am Vortag, über dreimal so viele wie am selben Tag der Vorwoche. Dreißig Covid-Tote wurden gemeldet, sechs davon betrifft vorher eingetretene Todesfälle, die nun nachgetragen wurden.