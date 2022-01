Bukarest (ADZ) – Am Freitag wurden 19.649 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 binnen 24 Stunden registriert – das sind 544 mehr als am Vortag und mehr als je zuvor seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchststand betrug 18.863 Fälle, am 19. Oktober 2021. 49 weitere Todesopfer wurden gemeldet, von denen 43 nicht geimpft waren. In den Spitälern wurden 5405 infizierte Patienten behandelt, 460 mehr als am Vortag. Von ihnen sind 485 noch minderjährig – deren Zahl ist binnen 24 Stunden um 72 gestiegen.