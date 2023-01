Covid-19: Subvariante Kraken monitorisiert

Stockholm (ADZ) – Die Omikron-Subvariante XBB.1.5., auch Kraken genannt, wird wegen ihrer deutlich höheren Infektiosität monitorisiert, weil diese einen größeren Effekt auf die Anzahl der Covid-19-Fälle in der EU haben könnte, „doch nicht innerhalb des nächsten Monats”, heißt es seitens des Europäischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Die Variante, die bereits in 13 EU-Ländern auf niedrigem Niveau nachgewiesen wurde, habe in den USA zu einer Welle mit Verdoppelung der Fälle alle 9 Tage geführt.