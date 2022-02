Covid-19: Über 10.000 Patienten in Spitälern

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der infizierten Patienten in den Spitälern ist am Mittwoch auf 10.438 gestiegen, die höchste Belastung der Spitäler bisher lag bei 20.962 Patienten am Höhepunkt der vierten Welle im Herbst 2021. Die Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen lag mit 35.802 deutlich unter dem Rekord vom Dienstag, allerdings war der Prozentsatz positiver Tests mit gut 32 Prozent fast gleich hoch, und am Mittwoch wurden weniger Tests durchgeführt. 107 Covid-Tote wurden gemeldet, und 13 vorher Verstorbene nachgetragen.