Covid-19: Über 1600 Patienten auf Intensiv

Bukarest (ADZ) – Am Montag wurden 1632 Infizierte auf den Intensivstationen behandelt, von den insgesamt 16.981 Spitalspatienten sind 490 minderjährig. Am Wochenende verstarben 490 infizierte Personen, am Montag wurden weitere 209 Opfer verzeichnet.



Mit 24,32 Infektionen je 1000 Einwohnern verzeichnet unter den Kommunen Călugăreni die höchste Inzidenz – in dem Dorf mit etwa 1200 Einwohnern (Stand 2011) im Kreis Prahova wurde in den letzten zwei Wochen bei über einem Fünftel der Bevölkerung eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen.



Die fünf Städte und Munizipien mit der höchsten Inzidenz befinden sich allesamt in Ilfov – an der Spitze mit 18,24 weiterhin Bragadiru. Alexandru Rafila wies am Sonntag auf B1 TV darauf hin, dass Länder mit hoher Impfquote zwar ebenfalls hohe Inzidenzen, im Gegensatz zu Rumänien aber nur eine geringe Anzahl an Schwerkranken und Toten verzeichneten. Derzeit sind 5.531.860 Personen bzw. 28,67 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.