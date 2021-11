Covid-19: Über 1900 schwerkranke Patienten

Bukarest (ADZ) – Mit 1902 Covid-Kranken auf den Intensivstationen hat deren Anzahl am Donnerstag zum ersten Mal die Marke von 1900 überschritten. Die Anzahl der Neuinfektionen lag bei 8971, von den 58.389 Tests waren 15,36 Prozent positiv. 434 weitere Personen verstarben, darüber hinaus wurden 55 vorher Verstorbene nachgetragen. Insgesamt verzeichnet Rumänien damit derzeit 49.604 Covid-Opfer.



In der Woche von 25. bis 31. Oktober wurden 86.103 Neuinfektionen gemeldet – erstmals seit Beginn der vierten Welle lag deren Anzahl niedriger als in der Vorwoche. 30,7 Prozent der Fälle meldeten Bukarest, Prahova, Bihor, Klausenburg/Cluj und Temesch/Timiș. In derselben Woche verstarben 3000 mit SARS-CoV-2 infizierte Personen, wiederum ein neuer Höchstwert (Vorwoche: 2858 Tote). 27 Prozent der Todesfälle wurden in Bukarest, Prahova, Bihor, Konstanza und Jassy/Iași registriert; außerdem wurden in dieser Woche 72 bereits vorher verstorbene Covid-Opfer nachgetragen.