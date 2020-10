Covid-19: Über 3000 neue Infektionen in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – 30.191 Testergebnisse wurden am Donnerstag bekannt gegeben – so viele wie kaum je zuvor. 3130 davon waren positiv, das entspricht 10,37 Prozent.



In der vergangenen Woche wurden insgesamt 144.031 Tests durchgeführt, davon 53.805 auf Antrag der Getesteten, 90.133 aufgrund eines Verdachtsfalls. Im Schnitt waren 9,18 Prozent davon positiv – der zweite bisherige Höchstwert. Den ersten Höchstwert erreichte dieser Prozentsatz in der 14. Kalenderwoche Anfang April (17.163 Tests/12,26 positiv), sank auf einen Tiefpunkt in der 22. Kalenderwoche Ende Mai (70.715 Tests/1,68 Prozent positiv) und steigt seitdem kontinuierlich an.



Pro 100.000 Einwohnern wurden bislang insgesamt 11.717 Tests durchgeführt und 125 Infektionen (in zwei Wochen) entdeckt.



Von den positiv getesteten Personen verstarben von Mittwoch auf Donnerstag 44. Die Anzahl stationär behandelter Covid-Patienten stieg auf 8491, die Anzahl intensivmedizinisch betreuter Patienten sank ganz leicht auf 607.