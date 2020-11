Covid-19: Über 38.000 Tests, mehr als ein Viertel positiv

Bukarest (ADZ) – Am Freitag wurden mit 38.636 so viele Testergebnisse bekannt wie bisher nur an einem Tag – dabei wurden 10.260 Neuinfektionen nachgewiesen, 26,56 Prozent der Tests waren damit positiv. Die Anzahl der stationär behandelten Covid-Patienten steigt auf 12.133, die der infizierten Intensivpatienten sank mit 1001 auf den Stand vom Mittwoch.



Die Anzahl der Todesopfer erreichte zwar nicht mehr den Höchstwert vom 4. November (146 Tote), bleibt aber mit 123 im dreistelligen Bereich.



Laut Krisenstab melden in- zwischen 15 (von 42) Landkreise eine Inzidenzrate (Neuinfektionen/1000 Einwohner/14 Tage) von über drei, an der Spitze liegt Sălaj mit 6,01.



Laut Angaben des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit dagegen, die auf anderen demographischen Angaben basieren, befindet sich die Inzidenzrate landesweit bei 4,45 – demnach weisen nur noch 14 Landkreise eine Rate von unter drei auf, am höchsten liegt auch hier Sălaj – aber mit 8,48.