Covid-19: Über 4000 Infizierte hospitalisiert

Bukarest (ADZ) - Das Gesundheitsministerium hat am Dienstag fast 11.700 Neuinfektionen gemeldet, das sind doppelt so viele wie am Vortag; allerdings ist Dienstag meist auch der Wochentag mit den meisten Meldungen. Von diesen haben sich rund 2500 Personen nach mindestens drei Monaten zum wiederholten Mal infiziert. Die Positiv-Rate der Tests (PCR und Antigen-Schnelltests) liegt derzeit bei 32 Prozent.



Über 4000 Covid-19-Patienten benötigen stationäre Behandlung, davon 277 auf Intensivstationen, 241 der Intensiv-Patienten sind ungeimpft. Von den stationären Patienten sind 584 minderjährig.



Die Todesfälle – 38 am Dienstag, davon 37 mit bekannten Begleiterkrankungen – dominieren bei Weitem die Alterskategorien der über 80-Jährigen (18), gefolgt von den 70- bis 79-Jährigen (13). Allerdings starb auch ein Kind unter neun Jahren.



Die meisten Neuinfektionen verzeichnete Bukarest, gefolgt von den Kreisen Klausenburg/Cluj, Ilfov, Hermannstadt/Sibiu, Kronstadt/Brașov und Temesch.