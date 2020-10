Covid-19: Über 9000 Erkrankte in Spitälern

Bukarest (ADZ) - Am Sonntag wurden 9112 Corona-Infizierte in den Spitälern behandelt, am Montag stieg diese Zahl noch weiter auf 9365. Desgleichen erreichte die Zahl der landesweiten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Samstag einen Höchstwert von 3517 (29.284 Tests/12,01 Prozent positiv). Am Sonntag wurden nur 15.709 Tests durchgeführt, von denen 2880 positiv waren (18,33 Prozent), heute waren 2069 von 10.051 Tests positiv (20,59 Prozent).



Am Samstag verstarben 59 zuvor positiv auf das Coronavirus getestete Personen, am Sonntag 53 und am Montag 56 – die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 5467.



Landesweit befanden sich 54.635 Personen in häuslicher oder institutioneller Quarantäne oder Isolierung.

Bukarest nähert sich derweil immer rascher der Quarantäne-Grenze von 3 Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen zwei Wochen an, am Montag betrug der Wert 2,66. Am zweithöchsten ist er im Landkreis Alba (2,35), gefolgt von Vâlcea (2,32).