Covid-19: Über zwei Millionen bekannte Fälle

Bukarest (ADZ) – Seit Ausbruch der Pandemie wurden in Rumänien 2.048.896 Infektionen mit SARS-CoV-2 nachgewiesen, 19.685 neue Fälle wurden am Dienstag gemeldet, wobei über ein Drittel der Tests positiv war. Über das lange Wochenende verstarben 106 infizierte Personen, weitere 44 am Dienstag.



Die Anzahl der Covid-Patienten in den Spitälern stieg auf 7094 – am Dienstag der Vorwoche waren es noch 4218, 643 von ihnen sind minderjährig. 650 Personen werden intensivmedizinisch behandelt.



Gesundheitsminister Alexandru Rafila rechnet mit dem Höhepunkt der 5. Welle zwischen 10. und 15. Februar, die Geschwindigkeit hänge aber davon ab, wie stark die Bevölkerung sich vor einer Infektion schütze. Er hoffe, dass die Schätzung des Nationalen Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) von bis zu 70.000 Infektionen täglich nicht eintreffe. Im Laufe der Woche werde die Testkapazität auf über 100.000 am Tag steigen, eine vierte Impfdosis empfehle er derzeit nicht.