Covid-19: Weiterhin unter 3000 Neuinfektionen pro Tag

Bukarest (ADZ) – Am gestrigen Freitag wurden weitere 2580 Infektionen mit dem Coronavirus entdeckt (31.752 Tests/8,13 Prozent positiv), damit stieg die Anzahl aller je registrierten Infektionen seit dem ersten Nachweis auf 740.732. Diese wurden mit insgesamt 5.548.136 PCR- und 151.566 Antigen-Schnelltests entdeckt – das entspricht 28.720 Tests pro 100.000 Einwohnern. Von den Infizierten wurden 686.692 wieder als genesen erklärt, 18.748 Menschen dagegen verstarben – alleine von Donnerstag auf Freitag wurden 73 Todesopfer gezählt.



In Bukarest wurden seit Ausbruch der Pandemie 65,29 Infektionen pro 1000 Einwohner gemeldet, an zweiter Stelle liegen Ilfov mit 59,38, Kronstadt/Brașov mit 52,68 und Klausenburg/Cluj mit 50,89 Fällen. Temesch/Timiș, als einziger Landkreis weiter im Roten Szenario, liegt mit 46,99 an vierter Stelle. Am anderen Ende der Skala findet sich Gorj mit 18,9 Infektionen je 1000 Einwohner, darüber Harghita (19,44 ) und Buzău (22,15).