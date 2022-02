Covid-19: Weniger als 10.000 Spitalspatienten

Bukarest (ADZ) – Die Anzahl der infizierten Spitalspatienten ist nach zwei Wochen wieder auf unter 10.000 gesunken, auch die Anzahl der Intensivpatienten sank im Vergleich zum Vortag um 37 Personen auf 1119 (964 davon nicht geimpft). Am Donnerstag wurden mit 15.374 Neuinfektionen wieder weniger gemeldet als am Vortag – die Rate positiver Tests betrug 22,9 Prozent (von 66.988 Tests). 125 Todesfälle in Zusammenhang mit SARS-CoV-2 wurden gemeldet.



Laut Nationalem Institut für Öffentliche Gesundheit (INSP) wurden zwischen 7. und 13. Februar 42,9 Prozent der 160.494 Neuinfektionen in Bukarest und den Kreisen Temesch/Timiș, Klausenburg/Cluj, Konstanza und Prahova gemeldet. Von den 962 Todesfällen entfielen 25,9 Prozent auf Bukarest, Konstanza, Bihor, Prahova und Jassy/Iași. 80,1 Prozent der Toten waren nicht geimpft. Die Sterberate hatte am 9. Januar, zwischen der vierten und fünften Welle, einen Tiefpunkt (14 Tote) erreicht und steigt seitdem.