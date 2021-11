Covid-19: Wieder über 400 Tote in 24 Stunden

Bukarest (ADZ) – 10.196 Neuinfektionen wurden am Mittwoch gemeldet, auch der Prozentsatz positiver Tests lag mit 15,87 unter dem Schnitt der Vorwoche. Auf die Anzahl der Schwerkranken und Todesopfer wirken sich die sinkenden Infektionszahlen jedoch noch nicht aus: In den Spitälern wurden 19.741 infizierte Patienten behandelt, 371 von ihnen sind noch minderjährig. 1890 Schwerkranke wurden intensivmedizinisch behandelt, die Zahl steigt weiter. Von den 451 am Mittwoch gemeldeten Toten hatten 411 keinen Impfschutz.