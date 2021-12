Covid-19: Zahlen derzeit noch im Sinken begriffen

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der Covid-19-Infizierten ist seit dem 5. Dezember relativ konstant geblieben. Am Donnerstag wurden 812 Neuinfektionen registriert, 600 Infizierte werden intensivmedizinisch betreut, insgesamt sind 3482 positiv getestete Patienten in den Spitälern, 75 davon minderjährig. 65 Covid-Tote wurden gezählt, weitere 19 wurden nachgetragen.



Im Wochenvergleich sinken die Zahlen weiter: Von 29. November bis 5. Dezember wurden 9087 Neuinfektionen registriert, zwischen 6. und 12. Dezember 7113 Neuinfektionen. In der ersten Dezemberwoche starben 726 positiv getestete Personen (plus 98 nachgetragene), in der zweiten Woche 503 (94 nachgetragene).



Modellrechnungen zeigen aber, dass die Omikron-Variante sich drei- bis viermal schneller verbreitet als die Delta-Variante – in Großbritannien etwa verdoppelt sich die Anzahl der Omikron-Infektionen derzeit alle zwei bis drei Tage. Da hierzulande die Fallzahlen derzeit gering sind, ist diese Entwicklung noch nicht sichtbar.