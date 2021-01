Covid-19: Zahlen weisen weiter sinkende Tendenz auf

Bukarest (ADZ) - Von Mittwoch auf Donnerstag wurden anhand von 30.026 Corona-Tests 2878 Neuinfektionen entdeckt (9,59 Prozent positiv). Die Anzahl der Infizierten in den Spitälern (8068) und Intensivstationen (1005) scheint ebenso weiter im Sinken begriffen.



Die Anzahl der zuvor positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Verstorbenen belief sich gestern auf 69 Personen.

Mit Stand 21. Januar befanden sich 48.505 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, in häuslicher, weitere 11.348 Infizierte in institutioneller Isolation. Weitere 75.834 Personen befinden sich in Heimquarantäne, und 157 in institutioneller Quarantäne.



In der Woche vom 11. bis 17. Januar wurden insgesamt 170.612 Tests durchgeführt, von denen 13,11 Prozent positiv waren – es wurden also 22.360 Neuinfektionen festgestellt. Die meisten Corona-Tests wurden mit 214.417 Tests in der Woche von 9. bis 15. November durchgeführt, dabei waren 26,36 Prozent bzw. 56.530 Tests positiv.