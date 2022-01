Covid-Evaluationszentren sollen Spitäler entlasten

Bukarest (ADZ) – Zur Entlastung der Spitäler und des Rettungsdienstes sowie zur Vermeidung einer stark erhöhten Sterblichkeit, wie dies in Welle 4 der Fall war, sollen in Kürze ambulante Evaluationszentren zur raschen Einschätzung von Covid-19-Infizierten zur Verfügung stehen, erklärte Staatssekretär im Gesundheitsministerium Andrei Baciu am Mittwoch. 160 Zentren seien bereits vorbereitet. Eine interaktive Karte werde bis nächste Woche erstellt, die SARS-CoV-2 Infizierten rasch anzeige, wohin sie sich wenden können. Wichtig sei, sich sofort nach Bestätigung eines positiven Tests dort zu melden. Eine Überweisung ist nicht nötig. Versicherte wie Unversicherte werden gratis behandelt. Die Evaluationszentren seien in erster Linie Anlaufstelle für asymptomatische oder leicht symptomatische Fälle, die keinen Rettungsdienst benötigen, aber auch für Risikopatienten mit Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Herzschwäche. Im Evaluationszentrum wird rasch über die passende Therapie entschieden und ob eine Hospitalisierung nötig ist oder Überwachung durch den Hausarzt genügt. Die Maßnahme dient auch der Freihaltung von Kapazitäten für Nicht-Covid-Patienten in Krankenhäusern.