Covid-infizierte Rumänen in deutscher Fabrik

Bukarest (ADZ) - Laut einer Pressemitteilung des Außenministeriums seien 1300 Arbeitskräfte eines sich in Rheda-Wiedenbrück (NRW) befindlichen Schlachthofes, darunter etwa 650 Rumänen, positiv auf Covid-19 getestet worden. Fast 7000 Beschäftigte mussten in Quarantäne gehen. Derselbe Arbeitgeber soll im Mai die Ausweispapiere rumänischer Angestellten konfisziert haben. Außerdem teilten die deutschen Behörden dem rumänischen Konsulat in Bonn am Sonntag mit, 17 rumänische Staatsbürger hätten die Quarantäne verlassen.