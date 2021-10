Cseke erläutert strenge Einschränkungen ab Montag

Bukarest (ADZ) – Das grüne Zertifikat wird Pflicht in fast allen Bereichen, außer Lebensmittelläden und Apotheken. Dies kündigte Interims-Gesundheitsminister Cseke Attila am Donnerstagabend in Bezug auf die Einschränkungen an, die ab Montag in Kraft treten. Restaurants, Cafes und Veranstaltungsräume bleiben geöffnet, letztere mit begrenzter Auslastung, Zugang erhalten nur Besitzer des grünen Zertifikats (geimpft, genesen oder negativ getestet). Dasselbe gilt für den Zugang zu Behörden, Büros oder Firmen mit zahlreichen Angestellten als Besucher. Der Zugang für eigene Angestellte kann aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht eingeschränkt werden. Für alle, die kein grünes Zertifikat haben, gilt Nachtquarantäne. Ausnahmen: Arbeitswege und medizinische Notfälle.



Generell untersagt sind private Feiern wie Hochzeiten, Taufen etc., im Freien wie in geschlossenen Räumen. Schulen halten zwei Wochen Ferien. Die genauen Details sollen in der Regierungssitzung am Freitagnachmittag noch festgelegt werden.