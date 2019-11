Dăncilă über Vălean: gute EU-Kommissarsanwärterin

Bukarest (ADZ) - Ex-Regierungschefin Vasilica Viorica Dăncilă (PSD) macht gute Miene zum bösen Spiel, nachdem die drei von ihr vorgeschlagenen EU-Kommissarskandidaten Rovana Plumb, Dan Nica und Victor Negrescu (alle PSD) der Reihe nach abgelehnt wurden – mal von der gewählten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mal vom Rechtsausschuss des EU-Parlaments wegen Integritätsproblemen.



Sie schätze die von der liberalen Nachfolgeregierung vorgeschlagene Europaabgeordnete Adina Vălean (EVP/PNL), die bestimmt eine „gute EU-Kommissarin“ werde, sagte Dăncilă am Donnerstag. Die PSD-Chefin fügte hinzu, es den Europaabgeordneten ihrer Partei „nicht gestatten“ zu wollen, die neue rumänische Kommissarsanwärterin in Straßburg oder Brüssel „zu kritisieren“, da man auf europäischer Ebene solidarisch vorgehen müsse.



Inzwischen steht auch der Fahrplan für Adina Văleans Anhörungen: Die 51-Jährige hat sich am Dienstag dem Hearing im Rechts- und am Donnerstag jenem im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments zu stellen. Davor könnte sie nach Angaben von Regierungschef Ludovic Orban am Montag in den Fachausschüssen des rumänischen Parlaments angehört werden.