Der UDMR bietet sich als Koalitionspartner an

Arad/Bukarest (ADZ) - UDMR-Chef Hunor Kelemen scheint seinen Verband der sich abzeichnenden künftigen Mitte-Rechtskoalition bestehend aus PNL und USR-PLUS schmackhaft machen zu wollen: Nach der Parlamentswahl werde das Land eine „Periode politischer Stabilität“ brauchen – der UDMR sei, sofern erwünscht, bereit, zur Gewährleistung dieser Stabilität beizutragen, sagte Kelemen am Dienstag in Arad. Rumänien habe „acht Jahre politischer Instabilität“ hinter sich, was am besten durch die insgesamt zehn Regierungen verdeutlicht werde, die in diesem Zeitraum im Amt waren. Dabei habe keine dieser Regierungen es geschafft, „auch nur ein einziges Projekt von A bis Z umzusetzen“, monierte Kelemen.



Bezüglich des von der Parlamentsmehrheit angestrebten Aufschubs der für den 6. Dezember angesetzten Parlamentswahl sagte der UDMR-Chef, dass der Ungarnverband sich strikt dagegen ausspreche. Für eine Vertagung der Allgemeinwahl gebe es „weder eine Rechtsgrundlage noch einen triftigen Grund“, zumal man sich keineswegs sicher sein könne, dass die epidemiologische Situation im kommenden Jahr nicht noch schlechter als die gegenwärtige sein werde, so Kelemen.