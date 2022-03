Dîncu: für Rumänien keine Gefahr – Genozid in Ukraine

Bukarest (ADZ) – Einen Konflikt zwischen NATO und Russland hält Verteidigungsminister Vasile Dîncu derzeit für „völlig unwahrscheinlich”, so Agerpres am Dienstag. Außerdem hat dieser auch klargestellt: Das Verteidigungsministerium denke aktuell nicht an Rekrutierungen oder die Mobilisierung von Reservisten. Beim TV-Sender Digi24 erklärte Dîncu, es gebe kein Indiz für eine Gefahr für rumänisches Territorium oder rumänische Staatsbürger, fügte jedoch an, „wir bereiten uns defensiv auf jede Situation vor”. Einen dritten Weltkrieg hielte er für unwahrscheinlich und in Bezug auf die Nukleardrohungen Putins meinte Dîncu, ein Nuklearangriff könne wohl nicht von einer einzigen Person ausgelöst werden.



Die russischen Bombardierungen der Zivilbevölkerung in der Ukraine bezeichnete Dîncu hingegen als Drama und Völkermord: Es sei kein „militärischer Konflikt” mehr, wenn überlebenswichtige Infrastruktur wie TV-Stationen oder Gas- und Stromquellen zerstört würde.