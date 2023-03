DNA führt Großverfahren gegen Grenzbeamte

Bukarest (ADZ) - Gegen nicht weniger als 14 Grenzpolizisten und 13 Zöllner hat die Antikorruptionsbehörde DNA Anklage vor einem Gericht in Vaslui erhoben. Die Beamten, die an den Übergangsstellen Albița, Oancea, Sculeni, Stânca-Costești, Iași und Borș an der Grenze zur Moldau stationiert waren, sollen zwischen Juli 2021 und September 2022 in mehreren Fällen Bestechungsgelder verlangt und erhalten haben. Personen, die Frachtgüter oder Reisende zwischen der Moldau und der EU und umgekehrt beförderten, bezahlten jeweils zwischen 20 und 250 Euro, damit die Grenzbeamten die Transporte ohne Kontrolle durchwinken. Hinweggesehen wurde dabei unter anderem über versteuerbare Güter, aber auch über die verstrichene Aufenthaltsdauer bei Nicht-EU-Bürgern.



Einer der Zollbeamten, der zur Tatzeit am Grenzübergang Oancea arbeitete, habe laut Mitteilung der DNA bereits ein Geständnis abgelegt und akzeptiere die Strafe: drei Jahre auf Bewährung.



Die Durchsuchungen und Sicherstellungen von Beweismaterial wurden mit den Justizbehörden der Republik Moldau unter Mitwirkung der EU-Agentur für strafrechtliche Zusammenarbeit Eurojust abgestimmt.