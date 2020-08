Dorf im Kreis Olt unter Quarantäne

Slatina (ADZ) – Das Dorf Greci in der oltenischen Gemeinde Schitu steht seit Sonntag für vorerst vierzehn Tage unter Quarantäne. In dem Dorf mit 1170 Einwohnern leben offenbar Angestellte des psychiatrischen Krankenhauses Schitu-Greci, wo 41 Corona-Fälle bestätigt wurden. Nun gelten strenge Regelungen, das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit etwa ist obligatorisch. Bis auf wenige Ausnahmen ist das Betreten und Verlassen des Dorfes nicht gestattet, der Warentransport bleibt weiter bestehen.