Dragneas Schweinefarm in Insolvenz

Bukarest (ADZ) - Liviu Dragneas umstrittenes Unternehmen „Tel Drum“, das sich in Insolvenz befindet, hat beim Gericht Teleorman beantragt, ein Insolvenzverfahren für die zugehörige Schweinefarm „Salcia“ zu eröffnen, die sich im Besitz von Dragneas Sohn, Ștefan Dragnea, befindet. Sämtliche Aktien des Unternehmens soll Dragnea Jr. an Verwalter Ilie Liviu Dragnea abgegeben haben. Der erste Gerichtstermin findet am 2. März statt, das Berufungsgericht Bukarest hat jedoch schon entschieden, dass ein Insolvenzverfahren stattfinden kann.