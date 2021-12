Dritter bestätigter Omikron-Fall

Bukarest (ADZ) – Ein dritter Infektionsfall mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 ist am Donnerstag bekannt gegeben worden: Es handelt sich um den Ehemann der mit derselben Variante infizierten Frau aus Kronstadt/Brașov, die mit dem Sonderflug am 30. November aus Südafrika nach Rumänien zurückgeholt wurde. Die Infektion der Frau mit Omikron wurde am 4. Dezember bekannt. Der Gesundheitszustand des voll geimpften, 56-Jährigen sei gut, heißt es seitens der Behörden. Beide befinden sich weiterhin in häuslicher Isolation.