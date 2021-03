Einschränkung für chinesische Firmen bei Ausschreibung

Bukarest (ADZ) – Die Regierung arbeitet an einem Eilerlass zur Einschränkung der Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen für Firmen, die nicht aus einem „der EU ähnlichem rechtlichen und normativen Umfeld“ stammen, erklärte Transportminister Cătălin Drulă (USR-PLUS) nach der Sitzung von Mittwoch. Der Eilerlass sei in Einklang mit den Empfehlungen der Welthandelsorganisation (WHO) und der Europäischen Kommission zur Wahrung fairer Wettbewerbsbedingungen, so Drulă. Chinesische Investitionen im Privatsektor sowie Handel würden davon nicht betroffen sein, wie auch andere rund 25 Nicht-EU-Länder, mit denen es Wirtschaftsabkommen gibt.