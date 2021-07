Empörung über Bären-Eilerlass

Bukarest (ADZ) – Gegen die am Mittwoch von der Regierung erlassene Eilverordnung zur Intervention gegen Problembären läuft die Umweltschutzorganisation Agent Green mit der Petition „Stoppt Trophäenjäger“ Sturm: Hunderten unschuldigen Bären drohe die sofortige Exekution! Man wolle mit allen legalen Mitteln dagegen ankämpfen, heißt es auf Facebook.



Empörung auch seitens der PSD, die die Ombudsfrau auffordert, den Eilerlass vor dem Verfassungsgericht anzufechten. Bevor Bären erschossen werden, müssten Maßnahmen wie elektrische Zäune, Erhaltung des natürlichen Lebensraums oder Waldfütterung getroffen werden.



Laut Eilerlass können Lokalbehörden nun entscheiden, ob in Siedlungen eindringende Bären vertrieben, umgesiedelt, eingeschläfert oder erschossen werden. Hierfür wird in jeder Verwaltungseinheit eine Eingreiftruppe aus Mitgliedern des Jagdfonds, Gendarmen und Tierarzt gebildet, der der Bürger- oder Vizebürgermeister vorsteht. Die Eilverordnung regelt Maßnahmen nur kurzfristig, erklärte Premierminister Florin Cîțu (PNL). Das Umweltministerium sei in der Pflicht, eine Langzeitstrategie zu erarbeiten, die in spätestens einem Jahr umzusetzen sei.