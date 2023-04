EPPO gelingt Schlag gegen Tabakschmuggler

Bukarest (ADZ) - EU-Staatsanwälte haben am Dienstag acht Standorte, darunter die Büros der Zolldienststelle Siret an der Grenze zur Ukraine sowie Wohnungen von Zollbeamten im Rahmen eines Verfahren gegen einen mutmaßlichen Schmugglerring durchsucht. Personen und Unternehmen aus mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Tschechien und Italien, stehen im Verdacht, Zollgebühren in Höhe von rund 650.000 Euro für den Import von Shisha- und Pfeifentabak aus den Arabischen Emiraten und der Türkei zwischen 2017 und 2018 systematisch hinterzogen zu haben.



Auf dem Papier war der Tabak für Drittstaaten bestimmt, wobei während des Transits keine Importzölle anfallen. Die Ware blieb in Wirklichkeit in der EU hängen und landete auf dem Schwarzmarkt in Belgien und Deutschland, während die Lastkraftwagen leer zu den Bestimmungsorten weiterfuhren. Zollbeamte in Siret sollen den Haupttätern dabei geholfen haben.