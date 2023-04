Erste Rumänen aus dem Sudan evakuiert

Khartum/Bukarest (ADZ) - Neun rumänische Staatsangehörige und ein sudanesisches Familienmitglied sind nach Angaben des Außenamtes in Bukarest in der Nacht auf Montag an Bord eines französischen Evakuierungsflugs aus dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan nach Dschibuti ausgeflogen worden. Weitere zwanzig Rumänen sowie drei sudanesische bzw. ägyptische Angehörige warten noch auf ihre Evakuierung. Das Außenamt dankte den französischen Behörden am Montag ausdrücklich für die gewährte Unterstützung.