Bukarest (ADZ) – Während Mitte der vergangenen Woche täglich über 100.000 Erstimpfungen gegen Covid-19 vergeben wurde, ist deren Anzahl am Dienstag auf 45.000 eingebrochen. Gesundheitsminister Attila Cseke sagte am Dienstagabend gegenüber Digi24, dass die Regelungen zum Nachweis des Grünen Zertifikats für die Teilnahme am öffentlichen Leben zur Steigerung der Impfrate geführt hätten, nachdem aber das Parlament gegen dessen Nachweis am Arbeitsplatz gestimmt hätte, die Impfrate stark gesunken sei.