Ethikamtschef kündigt nach umstrittenem Befund

Bukarest (ADZ) – Dacian Dragoș, der Vorsitzende des Rates für Ethik in Forschung, Entwicklung und Innovation, ist zurückgetreten, nachdem diese dem Forschungsministerium nachgeordnete Behörde Innenminister Lucian Bode bescheinigte, in seiner Doktorarbeit nicht abgeschrieben, sondern nur falsch und uneinheitlich zitiert zu haben. Das Urteil erfolgte nach der Bewertung von Bodes Alma Mater – die Babeș-Bolyai-Universität (BBU) in Klausenburg hatte im Januar seine Doktorarbeit als „höchstgradig mängelbehaftet“ bezeichnet und ein Plagiat bestätigt.



Als Grund für seinen Rücktritt erwähnte Dacian Dragoș eine „hoffnungslose Unvereinbarkeit“ seiner eigenen Grundsätze mit der Entscheidung seines Gremiums. Diese sei ohne Beteiligung der Klausenburger Universität gefasst worden und stehe in einem krassen Gegensatz zu der Forschungsethik der BBU und zur Ethik, die der Rat unter Dacian Dragoș’ Führung geprägt habe.