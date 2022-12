EU-Fonds: 14,9 Milliarden Euro für Landwirtschaft

Brüssel (ADZ) – Am Mittwoch hat die EU-Kommission den strategischen Landwirtschaftsplan Rumäniens und Bulgariens abgesegnet, der im Rahmen der bereits für 22 Mitgliedsländer genehmigten Pläne zur gemeinsamen Agrarpolitik 14,9 Mrd. Euro für Rumänien und 5,6 Mrd. für Bulgarien vorsieht. Aus dem Gesamtbudget für beide Länder sollen 5,6 Mrd. für ökologische Programme und die Erfüllung von Klima- und Umweltauflagen entfallen und 436 Millionen für die Unterstützung junger Bauern.



Der Plan Rumäniens sieht eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Bauern vor, 1,1 Mrd. Euro sollen in Höfe und Verarbeitungseinheiten investiert werden. 4% des Budgets sollen in Entwicklung und Förderung von ökologischem Landbau auf 611.000 Hektar in Gebieten mit hohem Naturpotenzial fließen. Ferner ist die Schaffung von über 12.000 Arbeitsplätzen sowie die Finanzierung von Unternehmen und Infrastruktur auf dem Land geplant. Der Plan beinhaltet auch ein Instrument zur Unterstützung von Bauern, die wegen Naturkatastrophen Schäden erlitten haben.



Die neue gemeinsame Agrarpolitik soll ab dem 1. Januar 2023 greifen und einen Übergang zu einer nachhaltigen europäischen Landwirtschaft einleiten.